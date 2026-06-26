Brocante Vide grenier Parking du Méli’Nieul Nieul-le-Virouil

Nieul-le-Virouil

Brocante Vide grenier

Parking du Méli’Nieul 7 route de Guitinières Nieul-le-Virouil Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – 10 EUR

1€ le mètre

10€ les 12 mètres

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 08:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Brocante sur le parking du Méli’Nieul, le mardi 14 juillet 2026, de 8h à 18h. Réservation avant le 1er juillet.

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Parking du Méli’Nieul 7 route de Guitinières Nieul-le-Virouil 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 42 43 00 lemelinieul@hotmail.com

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English :

Brocante on the Méli’Nieul parking lot, Tuesday July 14, 2026, from 8am to 6pm. Reservations required by July 1.

L’événement Brocante Vide grenier Nieul-le-Virouil a été mis à jour le 2026-06-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge