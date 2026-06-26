Brocante Vide grenier Parking du Méli’Nieul Nieul-le-Virouil
Brocante Vide grenier Parking du Méli’Nieul Nieul-le-Virouil mardi 14 juillet 2026.
Nieul-le-Virouil
Brocante Vide grenier
Parking du Méli’Nieul 7 route de Guitinières Nieul-le-Virouil Charente-Maritime
Tarif : 1 – 1 – 10 EUR
1€ le mètre
10€ les 12 mètres
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Brocante sur le parking du Méli’Nieul, le mardi 14 juillet 2026, de 8h à 18h. Réservation avant le 1er juillet.
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Parking du Méli’Nieul 7 route de Guitinières Nieul-le-Virouil 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 42 43 00 lemelinieul@hotmail.com
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English :
Brocante on the Méli’Nieul parking lot, Tuesday July 14, 2026, from 8am to 6pm. Reservations required by July 1.
L’événement Brocante Vide grenier Nieul-le-Virouil a été mis à jour le 2026-06-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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