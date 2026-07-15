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AGENDA · Plonévez-du-Faou

Brocante Vide Grenier Plonévez-du-Faou

samedi 1 août 2026 · Plonévez-du-Faou

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
29530 Plonévez-du-Faou
Département
Finistère
Tarif

Plonévez-du-Faou

Brocante Vide Grenier

Plonévez-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Brocante Vide Grenier à Plonévez-du-Faou Samedi 1 août 2026

L’association Plonévez Ar Faou Animations organise un vide-greniers / vide-jardins de 8h à 18h, dans le bourg de Plonévez-du-Faou.

Sur place

> petite restauration,
> grillade
> frite/buvette

Entrée gratuite pour les visiteurs.

Informations exposants
Tarif 2,50 € le mètre linéaire
Réservation obligatoire: 02 98 86 81 28 (répondeur) ou 02 98 86 98 48 (répondeur) ou par mail si.plodufaou@orange.fr   .

Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 86 81 28 

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English :

L’événement Brocante Vide Grenier Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-15 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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