Informations pratiques

Plonévez-du-Faou

Brocante Vide Grenier

Plonévez-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 08:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Brocante Vide Grenier à Plonévez-du-Faou Samedi 1 août 2026

L’association Plonévez Ar Faou Animations organise un vide-greniers / vide-jardins de 8h à 18h, dans le bourg de Plonévez-du-Faou.

Sur place

> petite restauration,

> grillade

> frite/buvette

Entrée gratuite pour les visiteurs.

Informations exposants

Tarif 2,50 € le mètre linéaire

Réservation obligatoire: 02 98 86 81 28 (répondeur) ou 02 98 86 98 48 (répondeur) ou par mail si.plodufaou@orange.fr .

Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 86 81 28

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English :

L’événement Brocante Vide Grenier Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-15 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou