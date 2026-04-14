Prémilhat

Brocante vide grenier

Prémilhat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 06:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Venez chiner lors de la brocante organisés par l’Amicale Laïque de Prémilhat.

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Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 48 90 81

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English :

Come and browse at the flea market organized by the Amicale Laïque de Prémilhat.

L’événement Brocante vide grenier Prémilhat a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme