Stage Vinyasa Yoga Studio de yoga Samsara Prémilhat dimanche 14 juin 2026.
Studio de yoga Samsara 5 bis route de Quinssaines Prémilhat Allier
Tarif : 150 – 150 – 150 EUR
les deux journées de pratique
Début : Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-15
2026-06-14
Patrick FRAPEAU, enseignant d’Asthanga/Vinyasa à Paris, animera ce stage de pratique corporelle, nourrie d’un substrat philosophique et d’une attention particulière portée au souffle.
Studio de yoga Samsara 5 bis route de Quinssaines Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 23 42 24 contact.samsara.yoga@gmail.com
English :
Patrick FRAPEAU, Asthanga/Vinyasa teacher in Paris, will lead this bodywork workshop, nourished by a philosophical substratum and a particular attention to breath.
