Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 Salle des fêtes Prémilhat
Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 Salle des fêtes Prémilhat samedi 24 octobre 2026.
Prémilhat
Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80
Salle des fêtes 3 rue de l’Eglise Prémilhat Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
L’association Loisirs Spectacles Découvertes de Prémilhat vous propose le spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 avec Alison Argrim, célèbre pour son rôle dans La Petite Maison Dans La Prairie et Patrick Loubatière auteur de Destination 80’s.
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Salle des fêtes 3 rue de l’Eglise Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 19 44 30 asso.lsd03@gmail.com
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English :
The Loisirs Spectacles Découvertes association in Prémilhat presents the show Nellie Oleson enflamme les années 80 with Alison Argrim, famous for her role in La Petite Maison Dans La Prairie, and Patrick Loubatière, author of Destination 80’s.
L’événement Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 Prémilhat a été mis à jour le 2026-05-09 par Montluçon Tourisme
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