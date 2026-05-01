Apéros villages Rue de l’Église Prémilhat
Apéros villages Rue de l’Église Prémilhat vendredi 22 mai 2026.
Prémilhat
Apéros villages
Rue de l’Église Place Georges Troubat Prémilhat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Les Apéros Villages reviennent cette année !!
Au programme, une ambiance musicale et chaleureuse jusqu’à la tombée de la nuit, entre amis, voisins et familles….
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Rue de l’Église Place Georges Troubat Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes montlucon@biere-truck.fr
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English :
The Apéros Villages are back again this year!
On the program: a warm, musical atmosphere until nightfall, with friends, neighbors and families…
L’événement Apéros villages Prémilhat a été mis à jour le 2026-05-15 par Montluçon Tourisme