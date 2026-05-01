Apéros villages Rue de l’Église Prémilhat

Prémilhat

Apéros villages

Rue de l’Église Place Georges Troubat Prémilhat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Les Apéros Villages reviennent cette année !!

Au programme, une ambiance musicale et chaleureuse jusqu’à la tombée de la nuit, entre amis, voisins et familles….

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Rue de l’Église Place Georges Troubat Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes montlucon@biere-truck.fr

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English :

The Apéros Villages are back again this year!

On the program: a warm, musical atmosphere until nightfall, with friends, neighbors and families…

L’événement Apéros villages Prémilhat a été mis à jour le 2026-05-15 par Montluçon Tourisme