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Apéros villages Rue de l’Église Prémilhat

Apéros villages Rue de l’Église Prémilhat vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Place Georges Troubat

Ville : 03410 Prémilhat

Département : Allier

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Prémilhat

Apéros villages

Rue de l’Église Place Georges Troubat Prémilhat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Les Apéros Villages reviennent cette année !!
Au programme, une ambiance musicale et chaleureuse jusqu’à la tombée de la nuit, entre amis, voisins et familles….
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Rue de l’Église Place Georges Troubat Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   montlucon@biere-truck.fr

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English :

The Apéros Villages are back again this year!
On the program: a warm, musical atmosphere until nightfall, with friends, neighbors and families…

L’événement Apéros villages Prémilhat a été mis à jour le 2026-05-15 par Montluçon Tourisme

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