Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 ! Salle des Fêtes de Prémilhat Prémilhat

Prémilhat

Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 !

Salle des Fêtes de Prémilhat 3 Rue de l’Eglise Prémilhat Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:30:00

fin : 2026-10-24 22:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Un retour dans les années 80, c’est toujours du bonheur. Mais un retour dans les années 80 en compagnie de la mythique Nellie Oleson de “La petite maison dans la prairie”, c’est une expérience unique, à ne manquer sous aucun prétexte !

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Salle des Fêtes de Prémilhat 3 Rue de l’Eglise Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 19 44 30 asso.lsd03@gmail.com

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English :

A return to the 80s is always a treat. But a return to the 80s in the company of the legendary Nellie Oleson from Little House on the Prairie is a unique experience, not to be missed!

L’événement Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 ! Prémilhat a été mis à jour le 2026-05-26 par Montluçon Tourisme