Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 ! Salle des Fêtes de Prémilhat Prémilhat
Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 ! Salle des Fêtes de Prémilhat Prémilhat samedi 24 octobre 2026.
Prémilhat
Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 !
Salle des Fêtes de Prémilhat 3 Rue de l’Eglise Prémilhat Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24 22:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Un retour dans les années 80, c’est toujours du bonheur. Mais un retour dans les années 80 en compagnie de la mythique Nellie Oleson de “La petite maison dans la prairie”, c’est une expérience unique, à ne manquer sous aucun prétexte !
.
Salle des Fêtes de Prémilhat 3 Rue de l’Eglise Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 19 44 30 asso.lsd03@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A return to the 80s is always a treat. But a return to the 80s in the company of the legendary Nellie Oleson from Little House on the Prairie is a unique experience, not to be missed!
L’événement Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 ! Prémilhat a été mis à jour le 2026-05-26 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Prémilhat (Allier)
- Concert 2 & Demi So’leil Prémilhat 30 mai 2026
- Exposition Les petits européens Salle des fêtes Prémilhat 30 mai 2026
- Apéros villages Rue de l’Église Prémilhat 5 juin 2026
- Stage Vinyasa Yoga Studio de yoga Samsara Prémilhat 13 juin 2026
- Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 Salle des fêtes Prémilhat 24 octobre 2026