Concert 2 & Demi So’leil Prémilhat

Prémilhat

Concert 2 & Demi

So’leil Plage de l’Étang de Sault Prémilhat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La saison des concerts est officiellement ouverte au So’Leil !

C’est le duo 2etdemi qui ouvre le bal pour une ambiance jazzy comme on les aime à So’

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So’leil Plage de l’Étang de Sault Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 89 03 88

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English :

The concert season is officially open at So?Leil!

The 2etdemi duo opens the ball with a jazzy ambience, just as we like it at So’

L’événement Concert 2 & Demi Prémilhat a été mis à jour le 2026-05-15 par Montluçon Tourisme