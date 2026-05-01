Concert 2 & Demi So’leil Prémilhat
Concert 2 & Demi So’leil Prémilhat samedi 30 mai 2026.
Prémilhat
Concert 2 & Demi
So’leil Plage de l’Étang de Sault Prémilhat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La saison des concerts est officiellement ouverte au So’Leil !
C’est le duo 2etdemi qui ouvre le bal pour une ambiance jazzy comme on les aime à So’
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So’leil Plage de l’Étang de Sault Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 89 03 88
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English :
The concert season is officially open at So?Leil!
The 2etdemi duo opens the ball with a jazzy ambience, just as we like it at So’
L’événement Concert 2 & Demi Prémilhat a été mis à jour le 2026-05-15 par Montluçon Tourisme