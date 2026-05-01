Atelier d’art floral pour enfant P’tits Muscaris Mairie de Prémilhat Prémilhat

Prémilhat

Atelier d’art floral pour enfant P’tits Muscaris

Mairie de Prémilhat 2 rue de l’Église Prémilhat Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Vivez une parenthèse créative en famille ! Les enfants doivent être accompagné d’un adulte responsable .

Pour les 5-12 ans. Sur inscription.

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Mairie de Prémilhat 2 rue de l’Église Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 56 69 17 celinemuscaris@orange.fr

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English :

Enjoy a creative interlude with the whole family! Children must be accompanied by a responsible adult.

For ages 5-12. Registration required.

L’événement Atelier d’art floral pour enfant P’tits Muscaris Prémilhat a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme