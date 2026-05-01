Atelier d’art floral pour enfant P’tits Muscaris Mairie de Prémilhat Prémilhat
Atelier d’art floral pour enfant P’tits Muscaris Mairie de Prémilhat Prémilhat mercredi 27 mai 2026.
Prémilhat
Atelier d’art floral pour enfant P’tits Muscaris
Mairie de Prémilhat 2 rue de l’Église Prémilhat Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Vivez une parenthèse créative en famille ! Les enfants doivent être accompagné d’un adulte responsable .
Pour les 5-12 ans. Sur inscription.
.
Mairie de Prémilhat 2 rue de l’Église Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 56 69 17 celinemuscaris@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a creative interlude with the whole family! Children must be accompanied by a responsible adult.
For ages 5-12. Registration required.
L’événement Atelier d’art floral pour enfant P’tits Muscaris Prémilhat a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Prémilhat (Allier)
- Apéros villages Rue de l’Église Prémilhat 22 mai 2026
- Concert 2 & Demi So’leil Prémilhat 30 mai 2026
- Stage Vinyasa Yoga Studio de yoga Samsara Prémilhat 13 juin 2026
- Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 Salle des fêtes Prémilhat 24 octobre 2026