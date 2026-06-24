Brocante Vide grenier Route de Moëlan Quimperlé

Quimperlé

Brocante Vide grenier

Route de Moëlan Le Ristoir Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Venez chiner, vendre ou faire de bonnes affaires.

15 exposants de stands de brocanteurs professionnels et particuliers (Inscription pour un stand par téléphone)

Meubles, vaisselle, décoration, vinyles, livres, jouets, objets anciens, collections et trouvailles insolites.

Une journée pour vendre ou acheter. Tout le monde est la bienvenue. .

Route de Moëlan Le Ristoir Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 52 47 20

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English :

L’événement Brocante Vide grenier Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS