Brocante vide-grenier Sommelonne

Brocante particuliers et professionnels, organisée par le Comité des Fêtes de Sommelonne.

Restauration et buvette sur place.

Entrée gratuite.Tout public

Sommelonne 55170 Meuse Grand Est +33 6 87 53 37 58

English :

Private and professional flea market, organized by the Comité des Fêtes de Sommelonne.

Catering and refreshments on site.

Free admission.

German :

Trödelmarkt für Privatpersonen und Gewerbetreibende, organisiert vom Comité des Fêtes de Sommelonne.

Restauration und Getränke vor Ort.

Kostenloser Eintritt.

Italiano :

Mercatino delle pulci privato e professionale, organizzato dal Comité des Fêtes de Sommelonne.

Catering e rinfreschi in loco.

Ingresso libero.

Espanol :

Mercadillo privado y profesional, organizado por el Comité des Fêtes de Sommelonne.

Catering y refrescos in situ.

Entrada gratuita.

