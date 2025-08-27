Brocante vide-grenier Sommelonne

Brocante vide-grenier

Brocante vide-grenier Sommelonne dimanche 14 juin 2026.

Brocante vide-grenier

Sommelonne Meuse

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14

2026-06-14

Brocante particuliers et professionnels, organisée par le Comité des Fêtes de Sommelonne.
Restauration et buvette sur place.

Entrée gratuite.Tout public
Sommelonne 55170 Meuse Grand Est +33 6 87 53 37 58 

English :

Private and professional flea market, organized by the Comité des Fêtes de Sommelonne.
Catering and refreshments on site.

Free admission.

German :

Trödelmarkt für Privatpersonen und Gewerbetreibende, organisiert vom Comité des Fêtes de Sommelonne.
Restauration und Getränke vor Ort.

Kostenloser Eintritt.

Italiano :

Mercatino delle pulci privato e professionale, organizzato dal Comité des Fêtes de Sommelonne.
Catering e rinfreschi in loco.

Ingresso libero.

Espanol :

Mercadillo privado y profesional, organizado por el Comité des Fêtes de Sommelonne.
Catering y refrescos in situ.

Entrada gratuita.

L’événement Brocante vide-grenier Sommelonne a été mis à jour le 2025-08-27 par OT SUD MEUSE