Brocante vide-grenier Sommelonne
Brocante vide-grenier Sommelonne dimanche 14 juin 2026.
Brocante vide-grenier
Sommelonne Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Brocante particuliers et professionnels, organisée par le Comité des Fêtes de Sommelonne.
Restauration et buvette sur place.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Sommelonne 55170 Meuse Grand Est +33 6 87 53 37 58
English :
Private and professional flea market, organized by the Comité des Fêtes de Sommelonne.
Catering and refreshments on site.
Free admission.
German :
Trödelmarkt für Privatpersonen und Gewerbetreibende, organisiert vom Comité des Fêtes de Sommelonne.
Restauration und Getränke vor Ort.
Kostenloser Eintritt.
Italiano :
Mercatino delle pulci privato e professionale, organizzato dal Comité des Fêtes de Sommelonne.
Catering e rinfreschi in loco.
Ingresso libero.
Espanol :
Mercadillo privado y profesional, organizado por el Comité des Fêtes de Sommelonne.
Catering y refrescos in situ.
Entrada gratuita.
L’événement Brocante vide-grenier Sommelonne a été mis à jour le 2025-08-27 par OT SUD MEUSE