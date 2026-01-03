Randonnée pédestre Rue d’Ancerville Sommelonne
Randonnée pédestre Rue d’Ancerville Sommelonne dimanche 13 septembre 2026.
Randonnée pédestre
Rue d’Ancerville Parking de la salle multifonction Sommelonne Meuse
Rando d’Automne, organisée par le Comité des Fêtes de Sommelonne.
2 parcours de 8 et 12 km.
Cette randonnée sera suivie pour ceux qui le désirent du repas suivant apéritif, jambon à la broche, pomme de terre à la braise, fromage, glace, café.
– Marche seule et collation 5 €, gratuit pour les -12 ans
– Marche + repas adulte 16 €.
– Repas seul adulte 12 €.
– Marche + repas enfant (- de 12 ans) 6 €.
Chiens admis en laisse.
Repas uniquement sur inscription préalable avant le 1er septembre.
Café et apéritif offerts à tous les participants.Tout public
Rue d’Ancerville Parking de la salle multifonction Sommelonne 55170 Meuse Grand Est +33 6 87 53 37 58
English :
Rando d’Automne, organized by the Comité des Fêtes de Sommelonne.
2 routes of 8 and 12 km.
The hike will be followed by the following meal: aperitif, spit-roasted ham, baked potato, cheese, ice cream, coffee.
Price
– Walk only and snack 5 ?, free for under-12s
– Walk + adult meal 16 ?.
– Adult meal only 12 ?
– Walk + children’s meal (under 12) 6 ?.
Dogs allowed on leash.
Meals only on prior registration before September 1.
Coffee and aperitif offered to all participants.
