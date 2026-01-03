Randonnée pédestre Rue d’Ancerville Sommelonne

Randonnée pédestre

Rue d'Ancerville Parking de la salle multifonction Sommelonne Meuse

Dimanche 2026-09-13

2026-09-13

2026-09-13

Rando d’Automne, organisée par le Comité des Fêtes de Sommelonne.

2 parcours de 8 et 12 km.

Cette randonnée sera suivie pour ceux qui le désirent du repas suivant apéritif, jambon à la broche, pomme de terre à la braise, fromage, glace, café.

– Marche seule et collation 5 €, gratuit pour les -12 ans

– Marche + repas adulte 16 €.

– Repas seul adulte 12 €.

– Marche + repas enfant (- de 12 ans) 6 €.

Chiens admis en laisse.

Repas uniquement sur inscription préalable avant le 1er septembre.

Café et apéritif offerts à tous les participants.Tout public

Rue d’Ancerville Parking de la salle multifonction Sommelonne 55170 Meuse Grand Est +33 6 87 53 37 58

English:

Rando d’Automne, organized by the Comité des Fêtes de Sommelonne.

2 routes of 8 and 12 km.

The hike will be followed by the following meal: aperitif, spit-roasted ham, baked potato, cheese, ice cream, coffee.

– Walk only and snack 5 ?, free for under-12s

– Walk + adult meal 16 ?.

– Adult meal only 12 ?

– Walk + children’s meal (under 12) 6 ?.

Dogs allowed on leash.

Meals only on prior registration before September 1.

Coffee and aperitif offered to all participants.

