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Brocante Vide-grenier St-Pierre-les-Etieux Saint-Pierre-les-Étieux

Brocante Vide-grenier St-Pierre-les-Etieux Saint-Pierre-les-Étieux

Brocante Vide-grenier St-Pierre-les-Etieux Saint-Pierre-les-Étieux dimanche 31 mai 2026.

Ville : 18210 Saint-Pierre-les-Étieux

Département : Cher

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Saint-Pierre-les-Étieux

Brocante Vide-grenier St-Pierre-les-Etieux

Saint-Pierre-les-Étieux Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 06:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Petits meubles, bibelots, objets de la vie quotidienne
Venez chiner. Restauration et buvette sur place. Exposants 1€ le m linéaire. Arrivée des exposants à partir de 6h   .

Saint-Pierre-les-Étieux 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 03 36 54  comite-saint-pierre-les-etieux@hotmail.com

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English :

Small pieces of furniture, knick-knacks, everyday objects

L’événement Brocante Vide-grenier St-Pierre-les-Etieux Saint-Pierre-les-Étieux a été mis à jour le 2026-05-16 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE