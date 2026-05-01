Saint-Pierre-les-Étieux

Brocante Vide-grenier St-Pierre-les-Etieux

Saint-Pierre-les-Étieux Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 06:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Petits meubles, bibelots, objets de la vie quotidienne

Venez chiner. Restauration et buvette sur place. Exposants 1€ le m linéaire. Arrivée des exposants à partir de 6h .

Saint-Pierre-les-Étieux 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 03 36 54 comite-saint-pierre-les-etieux@hotmail.com

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English :

Small pieces of furniture, knick-knacks, everyday objects

L’événement Brocante Vide-grenier St-Pierre-les-Etieux Saint-Pierre-les-Étieux a été mis à jour le 2026-05-16 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE