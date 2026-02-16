Brocante Vide grenier Stand Gratiféria de Nanton Rue des Vaches Nanton

Brocante Vide grenier Stand Gratiféria de Nanton Rue des Vaches Nanton dimanche 24 mai 2026.

Rue des Vaches Hameau de Vincelles Nanton Saône-et-Loire

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

Début : 2026-05-24
2026-05-24

Organisé par L’Amicale des Vinchallais

Buvette Petite restauration WC

Rue des Vaches Hameau de Vincelles Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 52 01 29 

L’événement Brocante Vide grenier Stand Gratiféria de Nanton Nanton a été mis à jour le 2026-02-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)