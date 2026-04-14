Visite commentée du sanctuaire de Mancey, Parking du Col du Navois, Nanton

Visite commentée du sanctuaire de Mancey 13 et 14 juin Parking du Col du Navois Saône-et-Loire

Limité à 30 personnes par visite. L’approche du site nécessite une marche de 15 min sur le chemin des Moines avec un dénivelé de 60 m environ. En conséquence, il faut prévoir des chaussures adaptées aux terrains pierreux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Visite commentée du sanctuaire de Mancey

Sur les hauteurs de Mancey, des fouilles archéologiques dégagent depuis trois ans des constructions enfouies sous des murgers. Ces investigations ont mis en évidence deux temples présentant un état de conservation exceptionnel. L’abondant mobilier recueilli a permis de dater leur fonctionnement de la fin du IIIe siècle à la fin du IVe siècle de notre ère. Ils sont implantés dans une zone investie par les hommes dès la fin de la période gauloise.

Ces visites se feront uniquement sur réservation et le nombre de participants étant limité à 30 (participation libre). Les demandes d’inscription ne seront reçues que par mail à l’adresse suivante : duriaud.jean@wanadoo.fr

Le départ de chaque visite se fera à partir du parking du col du Navois (entre Mancey et Corlay). L’approche du site nécessite une marche de 15 min sur le chemin des Moines avec un dénivelé de 60 m environ. En conséquence, il faut prévoir des chaussures adaptées aux terrains pierreux. En cas d’orage ou de forte pluie, la sortie pourra être annulée.

Parking du Col du Navois Mancey Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://saast.fr/le-grat-section-archeologie/ [{« type »: « email », « value »: « duriaud.jean@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:duriaud.jean@wanadoo.fr »}] Sur les hauteurs de Mancey, des fouilles archéologiques dégagent depuis trois ans des constructions enfouies sous des murgers. Ces investigations ont mis en évidence deux temples présentant un état de conservation exceptionnel avec par endroits des murs en place dépassant encore 1 mètre de hauteur. L’abondant mobilier recueilli a permis de dater leur fonctionnement de la fin du IIIe siècle à la fin du IVe siècle de notre ère. Ils sont implantés dans une zone investie par les hommes dès la fin de la période gauloise. Le départ de chaque visite se fera à partir du parking du col du Navois (entre Mancey et Corlay).

L’approche du site nécessite une marche de 15 min sur le chemin des Moines avec un dénivelé de 60 m environ. En conséquence, il faut prévoir des chaussures adaptées aux terrains pierreux. En cas d’orage ou de forte pluie, la sortie pourra être annulée.

Visite commentée du sanctuaire de Mancey

© Elsa Balzano