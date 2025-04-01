Séance de cinéma Furcy né libre Rue Saint-Hubert Nanton
Séance de cinéma Furcy né libre Rue Saint-Hubert Nanton dimanche 7 juin 2026.
Séance de cinéma Furcy né libre
Rue Saint-Hubert Foyer rural Nanton Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 20:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Séance de cinéma organisée par l’Amicale des Nantonnais
Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits.
Inspiré d’une histoire vraie. Adaptée du livre L’Affaire de l’esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui. .
Rue Saint-Hubert Foyer rural Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 29 35 01 amicaledesnantonnais71@gmail.com
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L’événement Séance de cinéma Furcy né libre Nanton a été mis à jour le 2026-03-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne