Séance de cinéma Furcy né libre Rue Saint-Hubert Nanton

Séance de cinéma Furcy né libre

Rue Saint-Hubert Foyer rural Nanton Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 20:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Séance de cinéma organisée par l’Amicale des Nantonnais

Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits.

Inspiré d’une histoire vraie. Adaptée du livre L’Affaire de l’esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui. .

Rue Saint-Hubert Foyer rural Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 29 35 01 amicaledesnantonnais71@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Séance de cinéma Furcy né libre Nanton a été mis à jour le 2026-03-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne