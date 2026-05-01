Brocante Vide-grenier Salle des Fêtes Rémy Etelain Val-de-Livenne
Brocante Vide-grenier Salle des Fêtes Rémy Etelain Val-de-Livenne dimanche 17 mai 2026.
Val-de-Livenne
Brocante Vide-grenier
Salle des Fêtes Rémy Etelain Allée des Vignes Val-de-Livenne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Les ptits zécoliers vous propose le temps d’une journée une brocante au stade.
Accueil des exposants à partir de 6h, ouverture au public à partir de 8h.
Restauration sur place. .
Salle des Fêtes Rémy Etelain Allée des Vignes Val-de-Livenne 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 77 49 81 lesptitszecoliers33@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante Vide-grenier
L’événement Brocante Vide-grenier Val-de-Livenne a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde