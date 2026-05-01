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Brocante Vide-grenier Salle des Fêtes Rémy Etelain Val-de-Livenne

Brocante Vide-grenier Salle des Fêtes Rémy Etelain Val-de-Livenne

Brocante Vide-grenier Salle des Fêtes Rémy Etelain Val-de-Livenne dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Salle des Fêtes Rémy Etelain

Adresse : Allée des Vignes

Ville : 33860 Val-de-Livenne

Département : Gironde

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Val-de-Livenne

Brocante Vide-grenier

Salle des Fêtes Rémy Etelain Allée des Vignes Val-de-Livenne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Les ptits zécoliers vous propose le temps d’une journée une brocante au stade.
Accueil des exposants à partir de 6h, ouverture au public à partir de 8h.
Restauration sur place.   .

Salle des Fêtes Rémy Etelain Allée des Vignes Val-de-Livenne 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 77 49 81  lesptitszecoliers33@gmail.com

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English : Brocante Vide-grenier

L’événement Brocante Vide-grenier Val-de-Livenne a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

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