Brocante Vide-grenier Salle des Fêtes Rémy Etelain Val-de-Livenne

Val-de-Livenne

Brocante Vide-grenier

Salle des Fêtes Rémy Etelain Allée des Vignes Val-de-Livenne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Les ptits zécoliers vous propose le temps d’une journée une brocante au stade.

Accueil des exposants à partir de 6h, ouverture au public à partir de 8h.

Restauration sur place. .

Salle des Fêtes Rémy Etelain Allée des Vignes Val-de-Livenne 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 77 49 81 lesptitszecoliers33@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante Vide-grenier

L’événement Brocante Vide-grenier Val-de-Livenne a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde