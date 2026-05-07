Brocante & Vide Grenier_Rugby Club Saujon Taillée verte Saujon

Saujon

Brocante & Vide Grenier_Rugby Club Saujon

Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Brocante & vide-grenier du Rugby Club Saujon

Vente d’objets d’occasion.

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Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 67 61

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English :

Brocante & vide-grenier du Rugby Club Saujon

Sale of second-hand items.

L’événement Brocante & Vide Grenier_Rugby Club Saujon Saujon a été mis à jour le 2026-05-07 par Mairie de Saujon