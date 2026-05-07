Brocante & Vide Grenier_Rugby Club Saujon Taillée verte Saujon
Brocante & Vide Grenier_Rugby Club Saujon Taillée verte Saujon dimanche 14 juin 2026.
Saujon
Brocante & Vide Grenier_Rugby Club Saujon
Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Brocante & vide-grenier du Rugby Club Saujon
Vente d’objets d’occasion.
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Taillée verte Allée de la Taillée Verte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 67 61
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English :
Brocante & vide-grenier du Rugby Club Saujon
Sale of second-hand items.
L’événement Brocante & Vide Grenier_Rugby Club Saujon Saujon a été mis à jour le 2026-05-07 par Mairie de Saujon
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