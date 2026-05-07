Les rencontres de théâtre du mercredi 8 femmes La Salicorne Saujon
Les rencontres de théâtre du mercredi 8 femmes La Salicorne Saujon mercredi 17 juin 2026.
Saujon
Les rencontres de théâtre du mercredi 8 femmes
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Pièce de théâtre 8 femmes Par la Compagnie Théâtre Passion Meschers, à l’invitation de Saujon Comédia le mercredi 17 juin à 20h30.
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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 78 53 14 saujoncomedia@gmail.com
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English :
8 femmes by Compagnie Théâtre Passion Meschers, invited by Saujon Comédia, Wednesday June 17 at 8:30pm.
L’événement Les rencontres de théâtre du mercredi 8 femmes Saujon a été mis à jour le 2026-05-07 par Mairie de Saujon
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