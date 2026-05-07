Les rencontres de théâtre du mercredi 8 femmes La Salicorne Saujon

Saujon

Les rencontres de théâtre du mercredi 8 femmes

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Pièce de théâtre 8 femmes Par la Compagnie Théâtre Passion Meschers, à l’invitation de Saujon Comédia le mercredi 17 juin à 20h30.

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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 78 53 14 saujoncomedia@gmail.com

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English :

8 femmes by Compagnie Théâtre Passion Meschers, invited by Saujon Comédia, Wednesday June 17 at 8:30pm.

L’événement Les rencontres de théâtre du mercredi 8 femmes Saujon a été mis à jour le 2026-05-07 par Mairie de Saujon