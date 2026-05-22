BROCANTE VIDE GRENIERS Place de l’Eglise Champaubert

Champaubert

BROCANTE VIDE GRENIERS

Place de l’Eglise OUTINES Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Tout public

BROCANTE ouverte sur le terrain communal et place de la mairie .

Place de l’Eglise OUTINES Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 08 35 16 52

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English : BROCANTE VIDE GRENIERS

L’événement BROCANTE VIDE GRENIERS Champaubert a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne