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BROCANTE VIDE GRENIERS Place de l’Eglise Champaubert

BROCANTE VIDE GRENIERS Place de l’Eglise Champaubert dimanche 11 octobre 2026.

Lieu : Place de l'Eglise

Adresse : OUTINES

Ville : 51290 Champaubert

Département : Marne

Début : dimanche 11 octobre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Champaubert

BROCANTE VIDE GRENIERS

Place de l’Eglise OUTINES Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Tout public
BROCANTE ouverte sur le terrain communal et place de la mairie   .

Place de l’Eglise OUTINES Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 08 35 16 52 

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English : BROCANTE VIDE GRENIERS

L’événement BROCANTE VIDE GRENIERS Champaubert a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne