BROCANTE VIDE GRENIERS Place de l’Eglise Champaubert
BROCANTE VIDE GRENIERS Place de l’Eglise Champaubert dimanche 11 octobre 2026.
Champaubert
BROCANTE VIDE GRENIERS
Place de l’Eglise OUTINES Champaubert Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Tout public
BROCANTE ouverte sur le terrain communal et place de la mairie .
Place de l’Eglise OUTINES Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 08 35 16 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : BROCANTE VIDE GRENIERS
L’événement BROCANTE VIDE GRENIERS Champaubert a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne