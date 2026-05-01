Brocante vide-greniers Plan d’eau des Brocs La Celle-sur-Loire
Brocante vide-greniers Plan d’eau des Brocs La Celle-sur-Loire dimanche 31 mai 2026.
La Celle-sur-Loire
Brocante vide-greniers
Plan d’eau des Brocs Les Brocs La Celle-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Rendez-vous au plan d’eau des Brocs pour cette brocante vide-greniers, organisée par l’association de pêche La Gaule Celloise. Buvette et restauration sur place. .
Plan d’eau des Brocs Les Brocs La Celle-sur-Loire 58440 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 38 42 14
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English : Brocante vide-greniers
L’événement Brocante vide-greniers La Celle-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire