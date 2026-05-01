Brocante vide-greniers Sommedieue
Brocante vide-greniers Sommedieue dimanche 24 mai 2026.
Sommedieue
Brocante vide-greniers
Sommedieue Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Brocante vide-greniers
Buvette et restauration
Entrée gratuiteTout public
.
Sommedieue 55320 Meuse Grand Est +33 7 82 33 95 68
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English :
Flea market and garage sale
Refreshments and catering
Free admission
L’événement Brocante vide-greniers Sommedieue a été mis à jour le 2026-05-18 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE
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