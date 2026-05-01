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Brocante vide-greniers Sommedieue

Brocante vide-greniers Sommedieue dimanche 24 mai 2026.

Ville : 55320 Sommedieue

Département : Meuse

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Sommedieue

Brocante vide-greniers

Sommedieue Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Brocante vide-greniers
Buvette et restauration
Entrée gratuiteTout public
  .

Sommedieue 55320 Meuse Grand Est +33 7 82 33 95 68 

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English :

Flea market and garage sale
Refreshments and catering
Free admission

L’événement Brocante vide-greniers Sommedieue a été mis à jour le 2026-05-18 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE

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