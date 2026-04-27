Brocante Villevenard Villevenard
Brocante Villevenard Villevenard jeudi 14 mai 2026.
Villevenard
Brocante Villevenard
Centre village Villevenard Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 06:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Tout public
Le Comité des Fêtes de Villevenard organise sa brocante le jeudi 14 mai 2026.
Chineurs et exposants sont les bienvenus pour cette journée conviviale ! Buvette et restauration seront disponibles sur place. .
Centre village Villevenard 51270 Marne Grand Est fetes.villevenard@outlook.com
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English : Brocante Villevenard
L’événement Brocante Villevenard Villevenard a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne