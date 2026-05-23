Brocante Villiers
Brocante Villiers mardi 14 juillet 2026.
Villiers
Brocante
Place Agnès Sorel Villiers Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Nombreux exposants. Possibilité de repas sur place.
Une cinquantaine d’exposants réunis sur la place d village, buvette et restauration rapide sur place. .
Place Agnès Sorel Villiers 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 03 95 mairie.villiers@orange.fr
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English :
Many exhibitors. Possibility of meal on the spot.
L’événement Brocante Villiers a été mis à jour le 2026-05-23 par Destination Brenne
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