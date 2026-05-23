Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante Villiers

Brocante Villiers

Brocante Villiers mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Place Agnès Sorel

Ville : 36290 Villiers

Département : Indre

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Gratuit

Villiers

Brocante

Place Agnès Sorel Villiers Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Nombreux exposants. Possibilité de repas sur place.
Une cinquantaine d’exposants réunis sur la place d village, buvette et restauration rapide sur place.   .

Place Agnès Sorel Villiers 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 03 95  mairie.villiers@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Many exhibitors. Possibility of meal on the spot.

L’événement Brocante Villiers a été mis à jour le 2026-05-23 par Destination Brenne

À voir aussi à Villiers (Indre)