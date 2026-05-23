Villiers

Brocante

Place Agnès Sorel Villiers Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 07:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Nombreux exposants. Possibilité de repas sur place.

Une cinquantaine d’exposants réunis sur la place d village, buvette et restauration rapide sur place. .

Place Agnès Sorel Villiers 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 03 95 mairie.villiers@orange.fr

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English :

Many exhibitors. Possibility of meal on the spot.

L’événement Brocante Villiers a été mis à jour le 2026-05-23 par Destination Brenne