Villiers

Fête de la fin des moissons

Le Bourg Villiers Indre

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 13:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

concours de pétanque, jeux, repas et musique.

Concours de pétanque, exposition de tracteurs anciens, buvette et repas sur place. 18 .

Le Bourg Villiers 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 70 97 93 76 lavillareenne@gmail.com

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English :

pétanque competition, games, food and music.

L’événement Fête de la fin des moissons Villiers a été mis à jour le 2026-05-23 par Destination Brenne