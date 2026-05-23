Fête de la fin des moissons Villiers
Fête de la fin des moissons Villiers dimanche 26 juillet 2026.
Villiers
Fête de la fin des moissons
Le Bourg Villiers Indre
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 13:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
concours de pétanque, jeux, repas et musique.
Concours de pétanque, exposition de tracteurs anciens, buvette et repas sur place. 18 .
Le Bourg Villiers 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 70 97 93 76 lavillareenne@gmail.com
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English :
pétanque competition, games, food and music.
L’événement Fête de la fin des moissons Villiers a été mis à jour le 2026-05-23 par Destination Brenne
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