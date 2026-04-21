Brocante Woignarue
Brocante Woignarue lundi 25 mai 2026.
Woignarue
Brocante
Woignarue Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Brocante du lundi de Pentecôte.
Organisé par le Comité des Fêtes.
Restauration et buvette sur place.
Brocante du lundi de Pentecôte.
Organisé par le Comité des Fêtes.
Restauration et buvette sur place. .
Woignarue 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 60 96 84 32
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English :
Whit Monday flea market.
Organized by the Comité des Fêtes.
Catering and refreshments on site.
L’événement Brocante Woignarue a été mis à jour le 2026-04-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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