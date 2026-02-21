Brocéliande d’hier et aujourd’hui repas conté Auberge du Val sans retour Tréhorenteuc

Brocéliande d’hier et aujourd’hui repas conté

Auberge du Val sans retour 7 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Soirée contée à 2 voix Jean Le Raconte’Art et Alice Les Fées du Hasard vous invitent à voyager entre la Brocéliande d’hier, au temps des sorcières et chevaliers, et celle d’aujourd’hui, aux protagonistes toujours aussi hauts en couleur.

Au programme

– Une plongée entre légendes arthuriennes et contes contemporains, des classiques à leur réécriture revisitée

– La découverte d’une Brocéliande qui voyage dans le temps

– Un dialogue tout en humour entre 2 conteurs (et leur public !)

Repas inclus (entrée plat dessert végétarien). Sur réservation. .

Auberge du Val sans retour 7 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 52 60

