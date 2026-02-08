Broc’Land Geek salle polyvalente Jean Ferrat Saint-Rambert-d’Albon Dimanche 8 mars, 09h00 a partir de 15€ le ML

l’Evènement BROC’ LAND GEEK – ST RAMBERT D’ALBON 2026 le dimanche 8 Mars 2026… ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 800 m²

.

Durant cette journée, ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 800 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion : Jeux vidéo, pop culture, jouets vintage, lego, playmo, univers steampunk, jeux de rôle, héros, fantasy, sciences fiction, monde imaginaire, figurines, mangas, consoles de salon, miniatures, skylanders, illustrations, décoration, cartes à jouer, pet-shop, comics, bandes dessinées, jeux de société, livres de SF, Fantastique, dvd, films cultes, jeux de cartes, goodies de séries TV actuelles et rétro, etc…

.

Lieu :

SALLE POLYVALENTE JEAN FERRAT

Rue du Levant

26140 SAINT RAMBERT D’ALBON

.

Horaires : 9h – 17h

.

NOMBREUSES ANIMATIONS :

.

*** GRAND CONCOURS LIKE MY COSPLAY ***

Chaque candidat inscrit avant le 5 Mars 2026 recevra une invitation au BLG et devra récolter dans les allées du salon un maximum de likes. Le vote du public et uniquement le vote du public sera pris en compte par le nombre de mentions « J’aime » via un QR CODE (afficher sur le salon). Le grand gagnant sera annoncé le dimanche à 16h et remportera un trophée et un bon d’achat de 100 euros à dépenser au salon.

Formulaire d’inscription pour les cosplays :

[https://forms.gle/xfCyYAs8oRDqUDNCA](https://forms.gle/xfCyYAs8oRDqUDNCA)

Lien du concours facebook :

[https://www.facebook.com/events/1213634830829110/](https://www.facebook.com/events/1213634830829110/)

.

*** JEU CONCOURS PASS***

Avec ton Pass Coupe file participe au Jeu-concours et tu auras peut-être la chance de gagner 1 console de jeu rétrogaming…

– Tirage au sort à 16h30 –

Achat billetterie uniquement sur weezevent :

[https://my.weezevent.com/STRAMBERT2026](https://my.weezevent.com/STRAMBERT2026)

Si absent lors du tirage, le lot vous sera envoyé en colis suivi.

.

*** COMBAT DES BLASONS ***

Choisis ton blason en arrivant sur le site du BLG avec ton téléphone portable et accomplis des défis, quêtes et épreuves pour gagner des points de prestige… Le blason ayant accumulé de plus de points le dimanche à 16h sera proclamé vainqueur du tournoi des Blasons.

.

*** BOURSE D’ECHANGE TCG (Trading Card Game) ***

Ce sera l’occasion parfaite de partager, compléter votre collection et rencontrer d’autres passionnés dans un espace dédié aux cartes : Pokémon – Dragon Ball – One Piece – Lorcana – Yu Gi Oh – Magic – Altered – Etc…

.

BUFFET – BUVETTE

.

BILLETTERIE SUR PLACE : 3 €uros

GRATUIT pour les -10 ans et PMR

.

PRE-VENTE PASS COUPE FILE + JEU CONCOURS : 4 €uros

« Offre jusqu’au 8 Février 2026 »

Entrée sans file d’attente et participe au Jeu-concours pour gagner 1 display.

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/STRAMBERT2026](https://my.weezevent.com/STRAMBERT2026)

.

PASS COUPE FILE + JEU CONCOURS : 6 €uros

Entrée sans file d’attente et participe au Jeu-concours pour gagner 1 console de jeu rétrogaming.

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/STRAMBERT2026](https://my.weezevent.com/STRAMBERT2026)

.

PASS COUPE FILE FAMILY + JEU CONCOURS : 20 €uros

2 adultes + 2 enfants

Entrée sans file d’attente et participe au Jeu-concours pour gagner 1 console de jeu rétrogaming.

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/STRAMBERT2026](https://my.weezevent.com/STRAMBERT2026)

.

PASS VIP – Accès avant ouverture officielle : 25 €uros

Entrée déballage marchand – Donne accès avant l’ouverture officielle au public pendant l’installation des exposants le samedi de 16h à 19h et dimanche de 7h à 17h

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/STRAMBERT2026](https://my.weezevent.com/STRAMBERT2026)

.

Organisation : Tandem Events France

[https://www.tandem-events.fr/](https://www.tandem-events.fr/)

.

Renseignements :

[brocland.cie@gmail.com](mailto:brocland.cie@gmail.com)

Infoline : 06 68 31 79 05

.

*** INSCRIPTION EXPOSANTS ***

Demande via formulaire :

[https://forms.gle/sXcyFn4FDHisPera9](https://forms.gle/sXcyFn4FDHisPera9)

Contact Nathalie :

[commercial.tandem.events@gmail.com](mailto:commercial.tandem.events@gmail.com)

.

Merci de partager l’évènement :

[https://www.facebook.com/events/1600267921099088/](https://www.facebook.com/events/1600267921099088/)

.

Bon Salon à Tous…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-08T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-08T17:30:00.000+01:00

1

tandem.events71@gmail.com

salle polyvalente Jean Ferrat rue du levant 26140 Saint Rambert d’albon Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme



