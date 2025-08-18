Broderie numérique SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Broderie numérique SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste jeudi 15 janvier 2026.
Broderie numérique
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15 17:00:00
fin : 2026-01-15 19:00:00
Date(s) :
2026-01-15
Passer d’inkscape à la brodeuse numérique
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
.
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Switch from inkscape to digital embroidery
Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)
German :
Von inkscape zur digitalen Stickmaschine wechseln
Tarif: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)
Italiano :
Passare da inkscape al ricamo digitale
Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)
Espanol :
Pasar de inkscape al bordado digital
Precio: gratuito, reservado a los miembros de Fablab (35 €/año)
L’événement Broderie numérique Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-08-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65