Broderie participative Place de l’Enfer Douarnenez
Broderie participative Place de l’Enfer Douarnenez jeudi 28 mai 2026.
Douarnenez
Broderie participative
Place de l’Enfer Médiathèque Georges Perros Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-28
Participez à la création d’une broderie collective en hommage aux Penn Sardin de Douarnenez. Venez partager vos souvenirs ou découvrir l’histoire de ces femmes tout en apprenant différents points de broderie.
7 créneaux possibles, les jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 mai .
Inscription obligatoire sur le site de la médiathèque ou auprès des bibliothécaires.
Ouverture des inscriptions le 12 mai.
Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs atelier(s) (2 personnes maximum par inscription) .
Place de l’Enfer Médiathèque Georges Perros Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 11 16 10
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English : Broderie participative
L’événement Broderie participative Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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