Broderie participative Place de l’Enfer Douarnenez

Douarnenez

Broderie participative

Place de l’Enfer Médiathèque Georges Perros Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-28

Participez à la création d’une broderie collective en hommage aux Penn Sardin de Douarnenez. Venez partager vos souvenirs ou découvrir l’histoire de ces femmes tout en apprenant différents points de broderie.

7 créneaux possibles, les jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 mai .

Inscription obligatoire sur le site de la médiathèque ou auprès des bibliothécaires.

Ouverture des inscriptions le 12 mai.

Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs atelier(s) (2 personnes maximum par inscription) .

Place de l’Enfer Médiathèque Georges Perros Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 11 16 10

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English : Broderie participative

L’événement Broderie participative Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ