Douarnenez

Rencontre Autour des pêcheurs de Raoul Brandao

place de l’Enfer Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:30:00

fin : 2026-05-07 20:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Rencontre avec Elisabeth Monteiro-Rodrigues

Elisabeth Monteiro Rodrigues est invitée à présenter sa traduction de Les pêcheurs de Raoul Brandao. parue en 2026 aux éditions Chandeigne et lima. Publié en 1923. cet ouvrage majeur de la littérature portugaise se situe à la croisée du récit et de l’enquête. Raoul Brandao y décrit avec une grande précision les communautés de pêcheurs, leurs techniques, leurs embarcations et leurs conditions de vie, tout en portant un regard engagé sur leur réalité sociale.

Rencontre avec Henri Kérisit

La rencontre prendra la forme d’un dialogue entre Elisabeth Monteiro Rodrigues et Henry Kerisit. initiateur de la collection de bateaux portugais du musée et fin connaisseur du patrimoine maritime lusitanien.

Projection du documentaire Pêcheurs sans port

Film amateur de Marie-Louise Jacquelin, conservé à la cinémathèque de Bretagne. 15 mn

La rencontre sera enrichie par la projection du film Pêcheurs sans port (1952) de Marie-Louise Jacquelin. conservé à la Cinémathèque de Bretagne. Ce documentaire offre un témoignage rare sur la pêche traditionnelle à Nazaré, illustrant le travail collectif des communautés littorales portugaises. .

place de l’Enfer Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre Autour des pêcheurs de Raoul Brandao

L’événement Rencontre Autour des pêcheurs de Raoul Brandao Douarnenez a été mis à jour le 2026-04-27 par OT PAYS DE DOUARNENEZ