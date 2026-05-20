Val d’Issoire

Brokazik

Camping de Bussiere-Boffy Val d’Issoire Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 23:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’association Cultivons l’Avenir vous propose diverses animations pour cette journée chaleureuse et festive . Au programme animations musicales avec une chorale, un mini bal trad, percussions, chanter ensemble, scène ouverte, etc et ateliers créatifs -mandale végétal, peinture , atelier enfants.

Braderie de vêtements neufs (stock association). Soirée mix. Buvette et restauration sur place. .

Camping de Bussiere-Boffy Val d’Issoire 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 19 73 vgosse@gmail.com

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English : Brokazik

L’événement Brokazik Val d’Issoire a été mis à jour le 2026-05-20 par Terres de Limousin