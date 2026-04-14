Bronzene Geschichten: Der Wagenlenker und die Tierkampfgruppe im MNAHA – Konferenz mit Franziska Dövener, Musée national d’Archéologie, d’Histoire et d’Art – Nationalmusée um Fëschmaart, Luxembourg

Bronzene Geschichten: Der Wagenlenker und die Tierkampfgruppe im MNAHA – Konferenz mit Franziska Dövener Samedi 13 juin, 11h00 Musée national d’Archéologie, d’Histoire et d’Art – Nationalmusée um Fëschmaart Canton Luxembourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Der Vortrag beschäftigt sich mit zwei außergewöhnlichen Bronzestatuetten, die einen Wagenlenker (Auriga) und eine Tierkampfgruppe (Panther reißt Strauß) darstellen. Sie stammen aus Altrier und vom Widdenberg und befinden sich seit 1957 bzw. 2005 in den Sammlungen des MNAHA. Außer den Fundorten sollen auch der inhaltliche Hintergrund der Darstellungen vorgestellt werden. Der Vortrag findet in deutscher Sprache statt.

La conférence portera sur deux statuettes en bronze exceptionnelles représentant un aurige et une scène de combat animal (une panthère attaque une autruche). Provenant d’Altrier et de Widdenberg, elles font partie des collections du MNAHA depuis respectivement 1957 et 2005. Outre leurs lieux de découverte, la conférence présentera également le contexte thématique de ces représentations.

Conférence / gratuite

Entrée Musée / 7 € par personne

Inscription :

servicedespublics@mnaha.etat.lu / par téléphone au 47 93 30 – 214

Musée national d’Archéologie, d’Histoire et d’Art – Nationalmusée um Fëschmaart 1 Marché-aux-Poissons, 2345 Luxembourg Luxembourg 2345 Ville-Haute Canton Luxembourg https://www.nationalmusee.lu/fr/ [{« type »: « email », « value »: « servicedespublics@mnaha.etat.lu »}, {« type »: « phone », « value »: « 47 93 30 – 214 »}] [{« link »: « mailto:servicedespublics@mnaha.etat.lu »}]

Journées européennes de l’archéologie

© T. Lucas