Parcours inédit de la LUGA à travers les jardins urbains qui continuent de rythmer la ceinture verte de la capitale, Luxembourg Urban Garden a.s.b.l., Luxembourg

Parcours inédit de la LUGA à travers les jardins urbains qui continuent de rythmer la ceinture verte de la capitale 6 et 7 juin Luxembourg Urban Garden a.s.b.l. Canton Luxembourg

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Luxembourg Urban Garden

Cette visite vous emmènera à la découverte extraordinaire d’une sélection de jardins urbains créés spécialement pour la LUGA Luxembourg Urban Garden, repris par la ville de Luxembourg et qui continuent de façonner notre paysage urbain.

Guidés par Mme Ann Muller, coordinatrice générale LUGA, partez à la découverte de ces installations paysagères au parc municipal Édouard André et dans la vallée de l’Alzette, qui continuent à s’enraciner profondément dans le paysage de la ville. Ces visites vous offriront une occasion exclusive d’en apprendre davantage sur la mise en place, la réalisation ainsi que le démontage et le up-cycling de l’exposition qui a eu lieu du 10 mai au 19 octobre 2025 à Luxembourg-ville et à Ettelbruck/Nordstad. Vous pourrez découvrir les jardins sous un nouvel angle : détails techniques, choix de plantations et matériaux, ainsi que l’ensemble des éléments qui ont donné vie à cette exposition unique la LUGA.

Venez découvrir en exclusivité les lieux qui ont fait vivre la LUGA 2025 ! La visite se clôturera au Kiosk du Minigolf de la Vallée de la Pétrusse.

Circuit de visite – sur inscription

Gratuit – 40 places maximum

Samedi, 6 juin et dimanche, 7 juin de 10h – 12h (environ)

Langues : FR | LU (06 juin) & EN | DE (07 juin)

Lieu de rencontre :

Avenue Pescatore en face de l’entrée de la Fondation Pescatore dans le parc municipale Edouard André. L-2324 Ville-Haute Luxembourg (voir sur le plan)

Départ de la visite à 10h.

Parcours :

Visite du jardin urbain LUGA Cocon Exploratif dans le parc de la Fondation Pescatore, des jardins de la Fédération Horticole dans le parc municipal Édouard André, descente avec l’ascenseur panoramique du Pfaffentahl vers les jardins urbains LUGA dans la vallée de l’Alzette : Solum, Triptyque, Histoire(s) d’eau – La vague de Petrus, Racines du future, Le chant de l’Alzette ainsi que Herbularius et le « Science Hub LUGA » dans la vallée de la Pétrusse.

Fin de la visite :

11h30/12h00, Kiosk du Minigolf dans la vallée de la Pétrusse, pour ceux qui souhaitent prolonger l’échange, pause conviviale au Kiosk du Minigolf (boissons et collations à la charge des participants).

Conseils pratiques :

Il est vivement recommandé de prévoir des chaussures de marche et des vêtements adéquats pour la visite ainsi qu’une bouteille d’eau.

Pour toute information complémentaire : ann.muller@luga.lu

Luxembourg Urban Garden a.s.b.l. Avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Ville-Haute Luxembourg Luxembourg 2324 Ville-Haute Canton Luxembourg https://luga.lu/fr/ https://www.instagram.com/luga_luxembourg_urban_garden/;https://www.facebook.com/lugaluxembourg [{« type »: « email », « value »: « ann.muller@luga.lu »}] [{« link »: « https://maps.app.goo.gl/YiXWEazpDwQvnz8S7 »}, {« link »: « mailto:ann.muller@luga.lu »}]

Venez découvrir une sélection de jardins urbains créés spécialement pour la LUGA Luxembourg Urban Garden, repris par la ville de Luxembourg et qui continuent de façonner notre paysage urbain.

© LUGA