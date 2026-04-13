Vue de jardins en images et en sons, Coup de Pouce a.s.b.l., Luxembourg

Vue de jardins en images et en sons Samedi 6 juin, 14h30 Coup de Pouce a.s.b.l. Canton Luxembourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Echange convivial autour des vues de jardins

Conversations autour de vues de jardins du monde à partir d’une « garden library » éphémère et de projections en images et sons. Un merveilleux voyage immobile qui permet de découvrir des galeries de fleurs, d’arbres et de plantes sous différentes latitudes.

Temps d’échange – accès libre

Gratuit

Samedi, 6 juin de 14h30 – 18h

Langues : FR | LU | EN | IT

Pour toute information complémentaire : info@coupdepouce.net

Coup de Pouce a.s.b.l. 7, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg Luxembourg 1258 Belair Canton Luxembourg +352 20 44 34 39 https://coupdepouce.net/wordpress/ https://x.com/TheCoupdePouce;http://facebook.com/coup.depouce.33;https://www.instagram.com/coupdepouc.e/;https://www.linkedin.com/in/coup-de-pouce-38506629/ [{« link »: « mailto:info@coupdepouce.net »}] « Aider ceux qui s’aident » : Coup de Pouce est une Asbl belgo-luxembourgeoise qui soutient depuis 2004 des micro projets actifs dans les domaines de l’éducation, la santé, la protection de l’enfance et de l’environnement, la micro entreprise et l’art.

Plongez dans un voyage sensoriel au cœur des jardins du monde : images, sons et “garden library” éphémère vous invitent à explorer fleurs, arbres et paysages… sans quitter votre place.

© Coup de Pouce a.s.b.l