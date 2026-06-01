Brosses vide maisons collectif Brosses
Brosses vide maisons collectif Brosses dimanche 21 juin 2026.
Brosses
Brosses vide maisons collectif
Place des Marronniers Brosses Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:30:00
fin : 2026-06-21 16:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Brosses vide maisons collectif. Plus de 15 maisons de Bourg, 1 maison à Fontenilles. Suivre les ballons pour identifier les maisons participantes. Parking sur la place des marronniers et parking autour du cimetière. .
Place des Marronniers Brosses 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 23 69
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English : Brosses vide maisons collectif
L’événement Brosses vide maisons collectif Brosses a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme du Grand Vézelay