Brouage, riche d’Histoire et de Nature Citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage
dimanche 20 septembre 2026 · Citadelle de Brouage · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Brouage, riche d’Histoire et de Nature
Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20 2026-10-28
Une visite à deux voix en partenariat avec l’Office de Tourisme de Brouage et la Réserve Nature Moëze-OLéron qui mêle découverte de la Place Forte de Brouage et observation du marais!
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Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 24 70 23 nathalie.bourret@lpo.fr
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English :
A two-voice tour in partnership with the Brouage Tourist Office and the Moëze-OLéron Nature Reserve, combining discovery of the Place Forte de Brouage with marsh observation!
L’événement Brouage, riche d’Histoire et de Nature Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-08-26 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime
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