Remontée de La Seudre Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Remontée de La Seudre Marennes Marennes-Hiers-Brouage dimanche 30 août 2026.
Marennes-Hiers-Brouage
Remontée de La Seudre
Marennes Embarcadère Rue des Martyrs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 13:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
La Remontée de La Seudre fête ses 30 ans Randonnée nautique de 15km au départ du port de La Cayenne. Pour fêter cet anniversaire, venez déguisés
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Marennes Embarcadère Rue des Martyrs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 rs@agglo-royan.fr
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English :
Remontée de La Seudre celebrates its 30th anniversary 15km nautical walk starting from the port of La Cayenne. To celebrate this anniversary, come dressed up!
L’événement Remontée de La Seudre Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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