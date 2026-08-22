Informations pratiques

Brouilla

BROUILLA JOURNÉES DU PATRIMOINE 2026

1 Rue de l’Église Brouilla Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’église Sainte-Marie monument historique classé, situé à Brouilla. Les 19 et 20 septembre 2026 de 10h00 à 12h et de 14h à 16h. Cette église romane, datant du XIIe siècle, offre un patrimoine architectural exceptionnel qui mérite d’êt…

.

1 Rue de l’Église Brouilla 66620 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 95 33 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Self-guided tour of the Sainte-Marie Church, a listed historic monument, located in Brouilla. September 19 and 20, 2026, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 4:00 p.m. This Romanesque church, dating from the 12th century, boasts exceptional architectural heritage that is well worth exploring…

L’événement BROUILLA JOURNÉES DU PATRIMOINE 2026 Brouilla a été mis à jour le 2026-08-22 par OTI ASPRES-THUIR