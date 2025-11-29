Broyage de végétaux à la déchèterie de Saint-Christophe (sur inscription) Déchèterie du Lac de Chougnes Saint-Christophe

Broyage de végétaux à la déchèterie de Saint-Christophe (sur inscription)

Déchèterie du Lac de Chougnes 86230 Saint-Christophe Saint-Christophe Vienne

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

2026-05-22

Apportez vos branchages en déchèterie et repartez avec votre broyat.

Service gratuit

Le broyat peut être utilisé comme

* matière carbonnée dans le composteur décoration (allées)

* protection de vos plantes et arbustes (évite la prolifération des herbes non désirées, préserve l’humidité donc protège du froid et de la sécheresse…

* favorise la vie du sol .

Déchèterie du Lac de Chougnes 86230 Saint-Christophe Saint-Christophe 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 800 83 58 21 directiongestiondechets@grand-chatellerault.fr

