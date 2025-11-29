Broyage de végétaux à la déchèterie de Saint-Christophe (sur inscription) Déchèterie du Lac de Chougnes Saint-Christophe
Broyage de végétaux à la déchèterie de Saint-Christophe (sur inscription)
Déchèterie du Lac de Chougnes 86230 Saint-Christophe Saint-Christophe Vienne
Service gratuit
Début : 2026-05-22
2026-05-22
Apportez vos branchages en déchèterie et repartez avec votre broyat.
Service gratuit
Le broyat peut être utilisé comme
* matière carbonnée dans le composteur décoration (allées)
* protection de vos plantes et arbustes (évite la prolifération des herbes non désirées, préserve l’humidité donc protège du froid et de la sécheresse…
* favorise la vie du sol .
Déchèterie du Lac de Chougnes 86230 Saint-Christophe Saint-Christophe 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 800 83 58 21 directiongestiondechets@grand-chatellerault.fr
