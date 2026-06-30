UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Broyage de végétaux Route de l’Écuissière Dolus-d’Oléron

Broyage de végétaux Route de l’Écuissière Dolus-d’Oléron samedi 10 octobre 2026.

Lieu
Route de l'Écuissière
Adresse
Ecopôle
Ville
17550 Dolus-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Tarif

Dolus-d’Oléron

Broyage de végétaux

Route de l’Écuissière Ecopôle Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 08:30:00
fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Apportez vos branchages bien rangées (en remorque ou dans votre coffre) à l’Écopôle et repartez avec votre propre broyat !
  .

Route de l’Écuissière Ecopôle Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00  prevention.dechets@cdc-oleron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Plant Shredding

Bring your neatly stacked branches (in a trailer or in your trunk) to the woodchipper and leave with your own wood chips!

L’événement Broyage de végétaux Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Dolus-d'Oléron (Charente-Maritime)