Broyage de végétaux Route de l’Écuissière Dolus-d’Oléron
Broyage de végétaux Route de l’Écuissière Dolus-d’Oléron samedi 10 octobre 2026.
Dolus-d’Oléron
Broyage de végétaux
Route de l’Écuissière Ecopôle Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 08:30:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Apportez vos branchages bien rangées (en remorque ou dans votre coffre) à l’Écopôle et repartez avec votre propre broyat !
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Route de l’Écuissière Ecopôle Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00 prevention.dechets@cdc-oleron.fr
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English : Plant Shredding
Bring your neatly stacked branches (in a trailer or in your trunk) to the woodchipper and leave with your own wood chips!
L’événement Broyage de végétaux Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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