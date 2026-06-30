Broyage de végétaux Route de l’Écuissière Dolus-d’Oléron

Dolus-d’Oléron

Broyage de végétaux

Route de l’Écuissière Ecopôle Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 08:30:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Apportez vos branchages bien rangées (en remorque ou dans votre coffre) à l’Écopôle et repartez avec votre propre broyat !

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Route de l’Écuissière Ecopôle Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00 prevention.dechets@cdc-oleron.fr

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English : Plant Shredding

Bring your neatly stacked branches (in a trailer or in your trunk) to the woodchipper and leave with your own wood chips!

L’événement Broyage de végétaux Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes