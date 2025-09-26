Brubeck Explorations Le Son de la Terre PARIS 05

Brubeck Explorations Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 4 juin 2026.

Depuis quelques années Guillaume Saint-James et Didier Ithursarry partagent un magnifique itinéraire, concertos avec l’orchestre national de Bretagne, tournées en Europe et aux États Unis, et rencontre des frères Brubeck … c’est précisément à partir de leur musique, à la fois populaire et savante, parfois naïve mais toujours inspirée qu’ils nous proposent ce nouveau trio avec le vibraphoniste, marimbiste David Patrois. L’alchimie des quatre instruments fait des merveilles, l’alliage marimba accordéon en particulier nous transporte dans des contrées exotiques, l’expressivité de Guillaume au saxophone est magnifiée par les nappes de vibraphone, et la musique de Dave Brubeck s’en trouve augmentée, régénérée, poétisée ».

David Patrois – Vibraphone

Didier Ithursarry – Accordéon

Guillaume Saint James – saxophones

Une relecture sophistiquée de la Musique de Dave Brubeck avec une instrumentation atypique : Marimba, vibraphone, accordéon, saxophone.

Le jeudi 04 juin 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T20:00:00+02:00_2026-06-04T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05