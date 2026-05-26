Luc-la-Primaube

Bruits de Couloir

Rue de l’esplanade Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Spectacle de sketchs Troupe de Bruits de couloirs Bruits de couloirs a un grain .

Dans ce tout nouveau spectacle, accompagné de toute une série de personnages aussi loufoques que décalés, vous serez invités à venir fêter, l’anniversaire de Maminouche, fringuante jeune fille tout juste âgée de 100 ans ! .

Rue de l’esplanade Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 6 52 15 75 85 contact@bruitsdecouloirs.fr

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English :

Sketch show Bruits de couloirs troupe Bruits de couloirs a un grain .

L’événement Bruits de Couloir Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)