Bruits de Couloir Luc-la-Primaube
Bruits de Couloir Luc-la-Primaube samedi 6 juin 2026.
Luc-la-Primaube
Bruits de Couloir
Rue de l’esplanade Luc-la-Primaube Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Spectacle de sketchs Troupe de Bruits de couloirs Bruits de couloirs a un grain .
Dans ce tout nouveau spectacle, accompagné de toute une série de personnages aussi loufoques que décalés, vous serez invités à venir fêter, l’anniversaire de Maminouche, fringuante jeune fille tout juste âgée de 100 ans ! .
Rue de l’esplanade Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 6 52 15 75 85 contact@bruitsdecouloirs.fr
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English :
Sketch show Bruits de couloirs troupe Bruits de couloirs a un grain .
L’événement Bruits de Couloir Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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