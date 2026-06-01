Brüme en concert Cidrerie de la Baie Lamballe-Armor vendredi 12 juin 2026.

Lamballe-Armor

Brüme en concert

Cidrerie de la Baie 16 Lieu-dit Saint-Plestan Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Apéro concert.Venez découvrir l’univers Pop rock de Paul-Thaddeüs Robinet et son groupe. Effronté et légèrement décalé, juste ce qu’il faut pour passer une bonne soirée.

Entrée libre et gratuite, sortie au chapeau ! (EP 8 Titres 2026 en prix libre) .

Cidrerie de la Baie 16 Lieu-dit Saint-Plestan Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 93 89 82

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English :

L’événement Brüme en concert Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor