Brüme en concert Cidrerie de la Baie Lamballe-Armor
Brüme en concert Cidrerie de la Baie Lamballe-Armor vendredi 12 juin 2026.
Lamballe-Armor
Brüme en concert
Cidrerie de la Baie 16 Lieu-dit Saint-Plestan Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Apéro concert.Venez découvrir l’univers Pop rock de Paul-Thaddeüs Robinet et son groupe. Effronté et légèrement décalé, juste ce qu’il faut pour passer une bonne soirée.
Entrée libre et gratuite, sortie au chapeau ! (EP 8 Titres 2026 en prix libre) .
Cidrerie de la Baie 16 Lieu-dit Saint-Plestan Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 93 89 82
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English :
L’événement Brüme en concert Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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