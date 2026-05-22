Rencontr’& Vous Une soirée au jardin Lamballe-Armor
Rencontr’& Vous Une soirée au jardin Lamballe-Armor mercredi 10 juin 2026.
Lamballe-Armor
Rencontr’& Vous Une soirée au jardin
Herbarius Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Embarquez dans les jardins d’Herbarius pour un voyage gourmand, à travers le temps et les civilisations, pour comprendre ce qui se retrouve encore dans nos assiettes malgré les siècles passés.
Suivi d’une dégustation florale surprenante !
Inscription par téléphone . Prévoir ses gants de jardinage. .
Herbarius Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 02 78 14
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English :
L’événement Rencontr’& Vous Une soirée au jardin Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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