Lamballe-Armor

Rencontr’& Vous Une soirée au jardin

Herbarius Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Embarquez dans les jardins d’Herbarius pour un voyage gourmand, à travers le temps et les civilisations, pour comprendre ce qui se retrouve encore dans nos assiettes malgré les siècles passés.

Suivi d’une dégustation florale surprenante !

Inscription par téléphone . Prévoir ses gants de jardinage. .

Herbarius Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 02 78 14

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English :

L’événement Rencontr’& Vous Une soirée au jardin Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor