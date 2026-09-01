Brunch à la Maison Forte Domaine de la Maison Forte Revigny-sur-Ornain

dimanche 13 septembre 2026 · Domaine de la Maison Forte · Revigny-sur-Ornain

Informations pratiques

Revigny-sur-Ornain

Brunch à la Maison Forte

Domaine de la Maison Forte 6 Place Henriot du Coudray Revigny-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:30:00

fin : 2026-11-08 12:30:00

Date(s) :

2026-09-13 2026-10-18 2026-11-08 2026-12-06

Venez bruncher au Domaine de la Maison Forte !

Des produits frais, locaux et des préparations entièrement faites maison, dans le cadre unique.

– Douceurs sucrées et pains artisanaux

– Salades et préparations de saison

– Plats chauds cuisinés sur place

– Douceurs gourmandes maison

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous mettons en place 2 services 10h30/12h30 et 13h/15h.

Et pour accompagner votre brunch, découvrez également notre nouvelle carte des vins, avec davantage de références proposées au verre pour encore plus de liberté dans vos accords.

Formule brunch + 1 verre de vin à la carte 39€.

Réservation obligatoire.Tout public

35 .

Domaine de la Maison Forte 6 Place Henriot du Coudray Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 6 24 08 90 90 contact@lamaisonforte.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy brunch at the Domaine de la Maison Forte!

Fresh, local ingredients and dishes made entirely from scratch, all in a unique setting.

– Sweet treats and artisanal breads

– Seasonal salads and dishes

– Hot dishes cooked on-site

– Homemade gourmet treats

To ensure the best possible experience, we’re offering two seating times: 10:30 AM–12:30 PM and 1:00 PM–3:00 PM.

And to complement your brunch, be sure to check out our new wine list, which features even more selections by the glass for even greater flexibility in pairing your meal.

Brunch package + 1 glass of wine from the wine list: 39?.

Reservations required.

L’événement Brunch à la Maison Forte Revigny-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE