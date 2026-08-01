Brunch au cœur des Vendanges Champagne Dom Caudron Champagne Dom Caudron Passy-Grigny

Informations pratiques

Passy-Grigny

Brunch au cœur des Vendanges Champagne Dom Caudron

Champagne Dom Caudron 10 rue Jean York Passy-Grigny Marne

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 11:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Tout public

Le dimanche 30 août 2026, le temps d’une matinée, plongez dans l’effervescence des vendanges et découvrez les coulisses de l’élaboration du Champagne à l’un des moments les plus captivants de l’année.

Au programme visite du musée et de ses anciens pressoirs, projection d’un film de 15 minutes sur l’élaboration du Champagne, découverte du centre de pressurage en pleine activité et de la cuverie animée par le rythme des vendanges. L’expérience se conclut par un brunch gourmand accompagné d’une dégustation de Champagnes et d’un jus de raisin fraîchement pressé. .

Champagne Dom Caudron 10 rue Jean York Passy-Grigny 51700 Marne Grand Est +33 3 26 52 45 17

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English : Brunch au cœur des Vendanges Champagne Dom Caudron

L’événement Brunch au cœur des Vendanges Champagne Dom Caudron Passy-Grigny a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne