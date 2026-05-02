Brunch au coeur des vergers TRONCENS Troncens

Troncens

Brunch au coeur des vergers

TRONCENS Au Poutou Troncens Gers

Tarif : – – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Matinée bien-être et gourmandise à Hòrt de Poma

Prenez le temps de ralentir et de profiter d’un moment privilégié en pleine nature avec Hòrt de Poma.

Le mercredi 29 juillet 2026, choisissez l’expérience qui vous ressemble

Rando & Brunch

Partez pour une randonnée autour des lacs de Troncens au cœur des paysages bucoliques du territoire. Le départ est prévu à 9 h devant la mairie de Troncens. À l’arrivée, savourez un généreux brunch à volonté préparé par Chouchou Traiteur.

Yoga ou Pilates & Brunch

Offrez-vous une parenthèse de détente au bord d’un lac, dans un cadre naturel propice au ressourcement. Au programme séance de yoga ou de pilates, relaxation et connexion à la nature, suivies d’un brunch à volonté préparé par Chouchou Traiteur. Rendez-vous à 10 h au verger Hòrt de Poma.

Une matinée conviviale placée sous le signe du bien-être, du grand air et de la gourmandise.

Réservation conseillée.

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TRONCENS Au Poutou Troncens 32230 Gers Occitanie +33 7 60 82 38 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wellness and Culinary Delights Morning at H%F2rt de Poma

Take the time to slow down and enjoy a special moment surrounded by nature with H%F2rt de Poma.

On Wednesday, July 29, 2026, choose the experience that suits you best:

? Hike & Brunch

Set out on a hike around the Troncens lakes in the heart of the region’s idyllic countryside. The hike starts at 9 a.m. in front of the Troncens town hall. Upon arrival, enjoy a hearty all-you-can-eat brunch prepared by Chouchou Traiteur.

? Yoga or Pilates & Brunch

Treat yourself to a relaxing break by the lake, in a natural setting perfect for recharging your batteries. On the agenda: a yoga or Pilates session, relaxation, and connecting with nature, followed by an all-you-can-eat brunch prepared by Chouchou Traiteur. Meet at 10 a.m. at the Hört de Poma orchard.

A friendly morning dedicated to wellness, the great outdoors, and fine dining.

Reservations recommended.

L’événement Brunch au coeur des vergers Troncens a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65