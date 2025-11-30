Brunch, au moulin de Sabathier Le moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn

Brunch, au moulin de Sabathier

Le moulin de Sabathier 785 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Vivez un moment gourmand et convivial au Moulin de Sabathier lors d’un brunch. Au menu pain du moulin, viennoiseries, café, thé, chocolat chaud, omelette aux cèpes et fromage du pays.

Après le brunch, prolongez la matinée avec la visite du moulin à eau en compagnie des meuniers. Découvrez le fonctionnement du moulin, les étapes de fabrication de la farine et profitez d’une balade le long du canal jusqu’à la digue (à 300 m). .

