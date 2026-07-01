Brunch au Restaurant L’Haliotis Plage de Trestraou Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Brunch au Restaurant L’Haliotis

Plage de Trestraou 58 Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:30:00

fin : 2026-07-26 14:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Brunch avec des produits sucrés et salés, charcuteries, viennoiseries, fruits frais…

Savourez aussi des plats chauds et des desserts gourmands. .

Plage de Trestraou 58 Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 63 00 43

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English :

L’événement Brunch au Restaurant L’Haliotis Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec